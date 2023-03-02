Білоруський диктатор лукашенко продовжує свій триденний візит до КНР. Напередодні він і Сі Цзінпінь спілкувалися понад чотири години та підписали цілу теку двобічних документів щодо поглиблення економічної та гуманітарної співпраці. Втім, політологи вважають, що головна мета візиту інша. Чого ж шукає лу в обіймах Сі? Розкаже Ольга Жидецька.

До Китаю олександр лукашенко прилетів у доброму гуморі і непротокольній спортивній куртці. Уряд КНР був першим із небагатьох у світі, хто визнав самопроголошеного керманича Білорусі у буремному 2020-му. Тож до Пекіну у лукашенка особливий пієтет. Та й йому у Китаї, схоже, раді - біля літака невизнаного президента зустрів почесний караул та високі чиновники.

Весна приносит нам надежду. Спасибо большое.

У програмі зустрічі - урочиста церемоніальна частина біля меморіалу народним героям, і офіційні перемови на найвищому рівні. Спочатку з китайським прем'єром.

олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020 рр.):

У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы сотрудничаем по всем направлениям, но самое главное - мыникогда не ставили перед собой, КНР и Беларусью, задач, чтобы дружить или работать против третьих стран. Против кого бы то ни было.

Далі зустріч із самим очільником КНР - Сі Цзіньпінем. Ця розмова, до речі, тривала вдвічі довше запланованих 4 годин.

Сі Цзінпінь, голова КНР:

Меня с господином президентом объединяют общие условия нестабильности и утрудненности международной обстановки. Китай активно настроен на приложения совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимопоимания и практического в интересах здорового динамического и устойчивого развития двусторонних отношений.

У підсумку сторони домовилися, зокрема, активніше використовувати у двосторонніх відносинах національні валюти, постачати один одному сільгосппродукцію, розвивати китайсько-білоруський індустріальний парк, разом вести наукові дослідження та зміцнювати сферу оборони. Білорусь, що живе в умовах фактично повної ізоляції, не приховує свого зацікавлення у підтримці КНР.

Мы заинтересованы, крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию. Включая создание совместных производств, модернизацию беларусских предприятий с внедрением современных китайских технологий.

Говорили й про безпеку. Лукашенко підтримав китайський мирний план щодо України - мовляв Білорусь теж за мир. А також запевнив - на боці Пекіну у тайванському питанні.

Мы осуждаем действия напрваленные на усиление напряженности вокруг Тайваня. Беларусь всегда следовала принципу одного Китая. Выступала за мирное решение и категорически выступала против вмешательства иностранных государств во внутренние дела Китая. Минск поддерживал и будет поддерживать Пекин по всем чувствительным вопросам.

Що ж залишилося за кадром великого китайсього візиту? В Інституті вивчення війни впевнені - одне з імовірних завдань зустрічі допомогти КНР уникнути санкцій на тлі повідомлень про те, що Пекін розглядає можливість надання РФ летальної зброї.

Російські та китайські чиновники розробили плани постачання безпілотників до РФ за фальсифікованими товаросупровідними документами з метою уникнення міжнародних санкцій. Китай може спробувати використати домовленості з Білоруссю, аби приховати факти порушень санкцій.

Політологи також вважають, що kукашенко може бути посередником між Пекіном і Москвою, позаяк влада КНР офіційно дистанціюється від підтримки кремля.

Тарас Загородній, політолог:

Ну Китай ми бачимо, що вище керівництво поки що не зустрічається безпосередньо з росіянами, але він, якщо він Сі Цзінпіня буде зустрічатися, він може якесь послання передати. Отримати може якесь послання, яке потім може ретранслювати в тому числі в бік російської федерації.

Окрім того, лукашенко вибудовує власні відносини з Пекіном, щоби запобігти російському поглинанню. Для білоруського диктатора це може бути питанням особистого виживання. А заразом - непоганий шанс отримати фінансові вливання у стагнуючу економіку.

Тарас Загородній, політолог:

Ситуація в Білорусі не дуже добра. У росіян все менше і менше є ресурсів, щоб підтримувати лукашенка і відповідно пан лукашенко хоче зіграти в таку нейтральну третю силу і свою особисту безпеку забезпечити і так далі. Він грається в Китай, все рівно як в одного з гарантів власної безпеки.

Китайський вояж лукшенка має завершитися сьогодні. Далі у середині березня у нього заплановані відвідини Ірану. Окрім того, нещодавно самопроголошенй президент вже був у Зімбабве та Арабських Еміратах.