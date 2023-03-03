У Краснодарі поблизу військового аеродрому стався вибух і пожежа (відео) [ Редагувати ]
У Краснодарі сталася пожежа у районі авіаучилища. У соцмережах з'явилися фотографії стовпа диму у районі військового аеродрому Краснодара. Там знаходиться Вища військова школа ім. Сєрова.
Також у міських пабліках пишуть про два гучні вибухи, які чули у багатьох районах міста. У мерії Краснодара припустили, що причиною різкого звуку став проліт реактивного літака, повідомлень про якісь надзвичайні події не надходило.
У МНС заявили, що у полі сталося загоряння, до місця події направлені пожежно-рятувальні підрозділи. Інші подробиці події у МНС не наводять, посилаючись на те, що ліквідація НС перебуває у компетенції структур міноборони рф.
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