Незалежність від Ірану. Чому Україні вигідне створення держави Південний Азербайджан [ Редагувати ]
Азербайджанська молодь чотирьох провінцій Ірану консолідувала сили руху за незалежність. Про це повідомляє "Телеграф".
Днями в іранському регіоні Південний Азербайджан за ініціативою телеграм-каналу AZfront розпочалася безпрецедентна акція об’єднаних демократичних сил. Рух кількох молодіжних організацій став першим серйозним кроком для дестабілізації всередині Ірану. Молодь регіону вперше виступила єдиним фронтом, розклеївши листівки з закликами до незалежності регіону.
У кампусі Тебрізького університету та на прилеглих територіях з’явилися листівки з закликом до незалежності регіону Південний Азербайджан.
У акції за незалежність взяли участь Фронт національного визволення Південного Азербайджану; Азербайджанська національна організація опору; Азербайджанський студентський рух; Партія незалежності Південного Азербайджану; Демократична Тюркська спілка Південного Азербайджану; Демократична партія Південного Азербайджану; Ліберально-демократична партія Південного Азербайджану та Партія Центру Азербайджану.
Незважаючи на справжнє полювання воєнізованого угрупування "Басидж" та співробітників Корпусу вартових ісламської революції на учасників руху за незалежність жоден з учасників акції не був упійманий, і це неабиякий виклик іранській владі.
Іран є основним військовим партнером путінської росії та важливим донором зброї та обладнання для армії рф, тож подібна політична активність безумовно співпадає з зовнішньополітичними інтересами України.
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Елі Коеном у Києві заявив, що Іран - це спільний ворог обидвох країн. Сторони домовилися про поглиблення співпраці у боротьбі проти Ірану на міжнародній арені.
Іран має довгу історію недружньої політики стосовно України. Саме іранська ракета збила літак МАУ - Boeing 737 над Тегераном 8 січня 2020-го р., коли загинули 176 людей.
Можливе набуття Південним Азербайджаном незалежності зі столицею у Тебрізі може призвести до розпаду Ірану як держави. Відділення регіону з 30-ма млн етнічних азербайджанців суттєво послабить Іран.
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