Скільки "Калібрів" тримає рф у Чорному морі [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти вранці неділі, 5 березня, вивели у Чорне море 2 надводних і 2 підводних судна-носії крилатих ракет.
Про це повідомляє в Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 24 "Калібрами".
Братчук також закликав громадян не нехтувати правилами поведінки під час сигналів повітряної тривоги.
Варто зазначити, що до укриттів необхідно прямувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.
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