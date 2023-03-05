Російське командування продовжує вести під Бахмутом наступальні дії за участю піхоти. Це дозволяє зекономити боєприпаси, яких не вистачає.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

Так, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані розповіли, що отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт. При цьому з озброєння була "вогнепальна зброя та лопати".

"Смертоносність стандартної малої піхотної лопати (МПЛ-50) особливо міфологізована в Росії. З тих пір як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни", - йдеться у повідомленні.

Один з російських мобілізованих додав, що не був готовий "ні фізично, ні психологічно" до такої атаки.

Британська розвідка зазначає, що останні дані свідчать про збільшення ближнього бою у районі Бахмута. Це говорить про те, що російське командування продовжує вести наступальні дії за участі піхоти та з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів.