Ярослава Магучіх здобула "золото" чемпіонату Європи [ Редагувати ]
Українка Ярослава Магучіх виборола "золото" на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні у турецькому Стамбулі.
Для перемоги у стрибках у висоту спортсменці вистачило 1,98 метра. Срібним призером з національним рекордом Нідерландів стала Брітт Верман (1,96).
Бронзову медаль першості Європи вперше в кар'єрі завоювала українка Катерина Табашник (1,94). Ще одна українка Юлія Левченко (1,94) посіла 5 місце.
Стрибки у висоту (жінки): фінал
- Ярослава Магучіх (Україна) 1.98 м
- Брітт Веерман (Нідерланди) 1.96 м
- Катерина Табашник (Україна) 1.94 м
- Ангеліна Топич (Сербія) 1.94 м
- Юлія Левченко (Україна) 1.94 м.
У вечірній сесії змагань, яка відбудеться 5 березня, виступить Андрій Проценко. Він візьме участь у фіналі стрибків у висоту. Толкач ядра Роман Кокошко з рекордом України виборов "бронзу" чемпіонату Європи-2023.
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