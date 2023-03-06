Вихідний чи робочий день 8 березня: у "Дії" завершено голосування (результати) [ Редагувати ]
У додатку "Дія" було запущено опитування, чи залишити 8 березня вихідним днем, чи зробити цей день робочим. Голосування завершено.
Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні, стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань в "Дії".
- 1,3+ млн користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним
- 703+ тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем
- Ще 110+ тисяч українців не визначилися
Результати голосування врахують у Парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.
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