У додатку "Дія" було запущено опитування, чи залишити 8 березня вихідним днем, чи зробити цей день робочим. Голосування завершено.

Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні, стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань в "Дії".

1,3+ млн користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним

703+ тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем

Ще 110+ тисяч українців не визначилися

Результати голосування врахують у Парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.