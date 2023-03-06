Автограф Залужного - за донат для ЗСУ! У Кропивницькому волонтерка організувала благодійний аукціон, під час якого розігрує листівки, українські прапори та картини - усі з автографами Генерала Валерія Залужного. Понад десяток лотів жінка підписала під час зустрічі з Головнокомандуючим Збройних сил України. Нині ж їх розпродує, аби придбати необхідні військові прилади для українських захисників. Як і де можна позмагатися за донат за автограф Залужного - детальніше у нашому сюжеті.

Олена Щербина, волонтерка:

Це листівка з фото Залужного, з його висловом, з його підписом, яку я вважаю, є велика честь мати в себе вдома.

А ще окрім ось таких листівок, тут є портрет Залужного, картини з крилатими висловами Генерала та прапор України. Безцінними їх робить автограф Головнокомандувача Збройних сил. Їх він особисто підписав під час зустрічі із кропивницької волонтеркою Оленою Щербиною.

Олена Щербина, волонтерка:

Я звернулася, мені не відмовили, ми знайомі вже давно, тому що війна нас познайомила ще в 2016 далекому, мені не відмовили, зустріч була така десятихвилинна. Так як ми допомагаємо ЗСУ, не вистачає коштів, всі вже виснажились, тому якось так для того, щоб змотивувати людей.

Нині Олена збирає на безпілотник з приладом нічного бачення для українських захисників. Вони - дороговартісні. Тож волонтерка дуже сподівається на щедрі донати.

Олена Щербина, волонтерка:

Я їх вже купувала, на жаль, ціна постійно зростає на них, спочатку було 7 тисяч у.о., останню я купувала за 9, зараз більше десяти, тому кошти нам необхідні, якщо ми зможемо на одну - це буде класно, якщо на дві - ще класніше.

Лоти з автографами Залужного будуть виставлятися у кілька способів. Листівки та прапор - вже розігруються на сторінці волонтерки. Портрет та ще один прапор можна буде придбати на благодійному аукціоні.