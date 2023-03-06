Індексація чекатиме також і на тих українців, які отримують пенсії вище мінімальної.

Пенсії - на індексацію. З березня в уряді почали переглядати розмір виплат. Комусь збільшать на сто гривень, а комусь - на півтори тисячі. Перерахують більшості пенсіонерам. Бо саме вони, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, найбільше відчувають інфляцію в країні. І "пенсійну індексацію", в першу чергу, проведуть для українців із мінімальними пенсіями. А вона, нагадаю, складає трохи більше двох тисяч гривень. Тож кому чекати на перерахунки? Та чи вистачить державі на це коштів? Олена Логінова - про все доклано.

Олена Логінова, кореспондентка:

Вже у березні українські пенсіонери отримають більше! Уряд проіндексує виплати на 20 % для 10,5 мільйонів українців.

- Ми чули і чекаємо з нетерпінням. Якщо дадуть 500, то буде відчутно.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Дуже важливо, що вперше розмір середньої пенсії перетне відмітку 5000 грн. Станом на сьогодні це було 4600 грн.

Індексацію пенсій проводять щороку в березні, починаючи із 2019-го. Проте нині, під час війни, закон дозволяв не проводити перерахунок, наголошують в уряді. Але вирішили, що ігнорувати скруту, в якій опинилося чимало пенсіонерів, не можна.

Василь Фурман, економічний експерт:

Пенсії будуть збільшені від 100 грн до 1500 грн. Я думаю, що було прийняте стратегічно єдине правильне рішення - треба збільшувати. Тому що війна - це величезні збитки для всіх - для громадян, для бізнесу, для держави і під час війни страждають найбільше - це соціально-незахищені верстви населення, зокрема пенсіонери.

Ілля Несходовський, економічний ескперт:

Пенсіонери відчувають інфляцію більш чутливо, ніж інші категорії громадян. Тому що ціна на продукти харчування піднялася набагато більше ніж, наприклад, на ті ж самі товари непродовольчі.

- Очень тяжело, у меня хоть не минимальная пенсия. Шоб зайти в магазин и шото вкусненькое купить - нету, нет, денежек не хватает.

- Овощи подорожали очень сильно, даже вот если на овощах сидеть, то это неподьемные суммы получаются.

Поки українські пенсіонери з нетерпінням чекають на підвищення, зʼясуємо, хто отримає плюс 20% до пенсії? Цьогорічна індексація охопить усі верстви. Втім, особлива увага тим, у кого мінімальні пенсії. Нині це - 2680 грн. Якщо у таких пенсіонерів достатньо страхового стажу, то після перерахунку вони отримають понад 3000 грн.

Олена Охріменко, директорка департаменту Пенсійного Фонду України:

В осіб, які мали 65 років, у нас таких більше 2 мільйонів. 65років - мають страховий стаж жінки 30-35 років, і не працюють ... отримують пенсію за страховим законом, для них була мінімальна пенсія, встановлена на рівні 40 % від мінімальної заробітної плати - це 2680. На сьогодні цієї категорії пенсія не може бути нижче ніж 3120, тобто в них є збільшення на майже 400 грн вони отримають більше.

Індексація чекатиме також і на тих українців, які отримують пенсії вище мінімальної. Але тут розрахунок складніший і залежатиме від страхового стажу і рівня колишньої заробітної плати.

Олена Охріменко, директорка департаменту Пенсійного Фонду України:

Якщо ми говорим про закон про загальнодержавне пенсійне страхування, то в цьому законі не індексується розмір пенсії, а індексується заробітна плата, з якої обчислюється середня заробітна плата, яка враховується при розрахунку - вона збільшується на коефіцієнт 1, 197. І виходячи з цієї зарплати проводиться розрахунок. Ми говорим про розмір пенсій, який визначено із стажу заробітньої плати. Звичайно, людина, яка отримує пенсію 4000, 3000 - вона гарантовано отримає своє підвищення - проіндексована буде заробітня плата.

І знову не образили тих, у кого найвищі пенсії. Зараз розмір максимальної - 20 930 грн. Такі пенсіонери теж отримають доплати. Але - не більше 1500 грн. Перерахунку не буде для тих пенсіонерів, які мають менше як 20-25 років стажу, і при цьому працюють. Їм гарантована соціальна пенсія - 2093 грн. Та чи вистачить у державному гаманці коштів на індексацію? І уряд, і експерти заспокоюють - грошей на це поки достаньо.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Завдяки нашим партнерам ми почали отримувати фінансову допомогу і фінансувати свої бюджетні видатки в повному обсязі. Крім цього ми збільшили виплати нашим військовослужбовцям та іншим категоріям, які зараз знаходяться в правоохоронних органах, силових структурах як результат відповідно від них і збільшились надходження до Пенсійного фонду. Тому у нас в цілому за рік надходження до Пенсійного фонду збільшилися.

Василь Фурман, економічний експерт:

У нас є допомога - кредити від Європейського Союзу на 15 млрд Євро, гранти від США на 10 млрд доларів. Зараз з 8го березня починає нова місія з Міжнародним валютним Фондом і я дуже надіюся, що як заявила керівник МФВ, що протягом кліькох неділь буде розроблена нова співпраця України з Міжнародним валюним Фондом. І це також дасть нам можливість залучати значний фінансвовий ресурс від цієї організації.

Олена Логінова, кореспондентка:

Вік виходу на пенсію зараз привʼязаний до страхового стажу людини. Зараз чоловікам та жінкам, яким випонилося 60, потрібно не менше як 30 років стажу. І щороку цей показник збільшуватиметься на рік. В підсумку страховий стаж має досягти 35 років у 2028.

А розмір пенсії залежатиме не лише від стажу, а й від офіційної зарплати.