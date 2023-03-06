У Курській області Магомед розстріляв двох "чмобіків" [ Редагувати ]
У Курській області російський військовий розстріляв двох товаришів по службі, які не відповіли на запитання "Хто йде?" Один із них у результаті загинув. Про це повідомляють росЗМІ.
Нерозуміння між вояками виникло у військовій частині в Суджанському районі біля кордону з Україною в ніч проти 6 березня. Строковик Магомед стояв на посту вартовим, помітив рух і крикнув "Стій, хто йде?". Однак йому ніхто не відповів - і тоді Магомед відкрив вогонь на ураження з автомата Калашнікова.
Лише після цього вартовий виявив, що розстріляв своїх товаришів по службі. Один із них, 19-річний Тамір, помер на місці, а інший, 22-річний Владислав, отримав поранення - його невдовзі екстрено доправили до лікарні.
При цьому всі троє строковиків служать в армії рф уже 8 місяців. Чому двоє з них не відгукнулися на окрик вартового, поки що незрозуміло.
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