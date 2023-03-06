Поліцейські встановили, що впродовж 5-6 березня 2022 року російські військові розстріляли на Київщині 10 цивільних автомобілів. Місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися втекти з Ірпеня, але натомість стали мішенню військових рф. Внаслідок розстрілів 9 людей загинули, ще 12 - отримали поранення. Про це повідомляє Нацполіція.

Про хронологію страшних подій розповів старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції Іван Дулкай, а про звірства окупантів - люди, яким вдалося вижити після холоднокровного розстрілу.

5 березня 2022 російські війська здійснили спробу штурму Ірпеня із різних напрямків. Перший батальйон 137-го полку 106-ї дивізії пройшов через лісову місцевість, вийшов до мікрорайону Стоянка-2 та рухався у напрямку Романівського мосту:

Російські війська вийшли на вулицю Незалежності в місті Ірпінь та почали розстрілювати цивільні автомобілі місцевих жителів. Першим під вогонь потрапив автомобіль "Рено Трафік", в якому перебували два місцеві жителі. У результаті пасажир загинув на місці, а водій отримав поранення рук. Наступною мішенню військовослужбовців рф став автомобіль "Рено Мастер", на якому житель міста намагався евакуювати своїх батьків. Вони проїжджали біля будівлі дитячого садка номер 12 та зупинилися, коли побачили російську військову техніку. Російські війська з бронетранспортерів відкрили по них вогонь. 65-річний батько загинув на місці, а мати отримала поранення.

Іван Дулкай зауважив, що того ж дня російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону разом з військовими 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в Ірпені по вул. Федора Кричевського та встановили контроль над блокпостом на вулиці Олега Кошового на виїзді з м. Ірпінь:

... вони встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового. На той час вона була єдиною дорогою, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста. Саме тут російські військові влаштували засідку. Захопивши об’єкти, вони встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового. На той час вона була єдиною дорогою, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста. Саме тут російські військові влаштували засідку.

Слідчі встановили, що першими, хто потрапив у засідку, стали жителі, які намагалися виїхати з міста на автомобілях "Мерседес" та "Хюндай Соната":

Коли вони проїхали житловий комплекс "Кошовий", по них відкрили вогонь. Дві людини, які знаходилися в автомобілі "Мерседес", загинули відразу. А людина, яка була в автомобілі "Соната", від вибуху отримала поранення, але, на щастя, вижила.

Водночас, як розповів слідчий, військові рф незаконно позбавили волі охоронця одного з будинків, який залишився в місті:

Військові рф вибивали з чоловіка інформацію, якою той не володів, потім відвезли його в захоплену раніше будівлю, зв’язали, допитували, били. Не отримавши бажаного результату, застосували до нього тортури: підвісили за ногу на мотузці та утримували в такому положенні понад 10 годин, тож чоловік отримав серйозні травми.

Наступного дня, 6 березня, близько 7-ї години ранку по вулиці Олега Кошового поїхав перший цивільний автомобіль.

Це були місцеві жителі, які теж намагалися евакуюватися. Вони їхали на автомобілі "Джип Патріот". Коли вони проїжджали біля захопленого окупантами будинку, російські військові відкрили по них вогонь із автоматичної зброї.

Водій автомобіля Сергій, якому вдалося вижити, згадує:

Кулі летіли в машину, машина заглухла, я її направив на узбіччя. Транспортний засіб зупинився, я відчув, що по обличчю тече кров.

Окупанти вивели цивільних з автомобіля в захоплений будинок для допиту, а потім відпустили.

Коли ми вже вийшли з таун-хаусу, я побачив перегороджену дорогу - стояла їхня техніка. Ми підійшли до машини, я відкрив багажник, хотів забрати речі - і тут почалася стрільба.

Згодом правоохоронці встановили: саме в цей час російські військові почали розстрілювати цілу колону з інших цивільних автомобілів, які так само намагалися врятуватися з Ірпеня.

6 березня 2022 року о 07:30 вирішили евакуюватися з міста жителі ЖК "Версаль Парк". Вони зібрали наявні в них цивільні автомобілі - 12 машин - та почали збирати охочих людей для виїзду з міста, адже не у всіх були автомобілі. Люди наклеїли на свої авто листи з написами "Діти" та "Евакуація", щоб позначити, що це - цивільні транспортні засоби.

Першим в колоні рухався автомобіль "Ауді А5", в якому перебував водій та сім’я з півторарічною дитиною. В автомобіль прилетіла граната, від чого права передня частина вибухнула. Водій загинув на місці. А пасажир ще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. Жінці з дитиною вдалося вижити та не отримати серйозних травм.

Після підриву першого автомобіля інші чотири, які рухалися за ними, спробували проїхати вперед. Але під шквальним вогнем водії наїжджали на перешкоди, зупинялися та потрапляли в пастку:

Окупанти бачили та розуміли, що це цивільні особи, які не несуть ніякої загрози, але все одно продовжували їх розстрілювати. Другим та третім автомобілями в колоні рухалися автомобіль "БМВ" та "Хонда", якими керувало подружжя. Розділившись, чоловік із дружиною намагалися допомогти виїхати більшій кількості людей, у яких не було своїх транспортних засобів.

В автомобілі "БМВ" знаходився чоловік, двоє дітей та жінка, 59 років. В результаті обстрілу жінка отримала смертельне поранення в серце - і загинула на місці.

"Коли я виїхав, почався розстріл. Почав кричати дітям, щоб вони лягли вниз... Розриви гранат - і перша машина вибухнула, я її об’їхав. Перша куля залетіла в лобове скло. Куля влучила в жінку, котра сиділа поруч зі мною. Йшов обстріл, кулі летіли у скло, я звернув і заскочив на бугор. Потім зрозумів, що моя дружина поїхала далі - і я поїхав за нею", - розповів водій БМВ Сергій.

Так місцеві мешканці опинилися біля російського блокпосту. Водій "БМВ" вийшов з машини, підняв руки, став на коліна та кричав окупантам, що вони мирні мешканці. Військові рф направили на нього зброю, наказали лягти на землю та віддати телефони.

Вони забрали дітей із машини та повели їх в будівлю. Автомобіль "Хонда" моєї дружини врізався в блокпост, стояв та димів. Вони відкрили передні пасажирські двері, дістали чоловіка, поклали його на землю. Він був поранений... Я попросив: можна я підійду до дружини, подивлюся, що з нею, може, вона ще жива, може, заберу її із собою, дайте мені забрати тіло. Вони мені відмовили. Я побачив, що дружина лежить, закинувши голову. Вона не рухалася...

Внаслідок обстрілу в автомобілі "Хонда" від множинних вогнепальних поранень загинула 34-річна жінка, дружина водія "БМВ". Серйозні поранення отримали ще троє пасажирів.

Четвертим у цій колоні рухався автомобіль "Рено Сандеро", в якому виїжджали родичі людей, які їхали в другому та третьому автомобілях. В авто було п’ятеро осіб.

"Моїй мамі куля потрапила в шию. Коли постріли трохи стихли, я підняла голову подивитися назад на маму і побачила, що вона вся в крові... Нам крикнули виходити з піднятими руками та лягати на землю. Ще з попередньої машини, з "Хонди", вийшов брат мого чоловіка. В нього куля потрапила прямо біля ока, він кричав їм: "Що ви робите?". Один із росіян крикнув на нього: "Не кричи, ти мене бісиш, я тебе зараз застрелю", - розповіла пасажирка "Рено" Людмила.

За словами слідчого Нацполіції, в результаті обстрілу в автомобілі "Рено" загинула 60-річна жінка, матір Людмили, ще двоє чоловіків отримали поранення.

П’ятим у колоні був автомобіль "Джип Патріот", в якому їхало подружжя з двома малими дітьми.

"У нас на кожному автомобілі з чотирьох сторін на А4 був напис "Діти". Я отримав кульове поранення в ліве плече та осколкове поранення лівої кісті. 5-річний син - осколкове лівої гомілки, дружина також поранена. Ми були в автомобілі, потім вони сказали, щоб, хто живий, виходити. Вийшла дружина з однорічною дитиною на руках", - розповів водій авто "Джип Патріот" Андрій.

У цій машині під час обстрілу мати накрила собою молодшу дитину та врятувала, але сама отримала поранення.

Після розстрілу транспортних засобів російські військові вивели з автомобілів всіх, хто міг самостійно йти, та відвели до захопленого будинку, де утримували кілька годин. Через деякий час окупанти вирішили відпустити людей, які залишилися живі, але при цьому вони не дозволили забрати важкопоранених, які лежали на землі та повільно помирали. Як і не дозволили забрати тіла загиблих... Іншим автомобілям, які рухалися в колоні, вдалося зупинитися вчасно, розвернутися та врятуватися від російського вогню.

За кілька днів, 9 березня, водій "БМВ" Сергій пішки повернувся до місця загибелі своєї дружини, аби забрати її тіло. Поруч усе ще знаходився російський блокпост:

"Я підняв руки та пішов до них. Вони навели на мене зброю і сказали: "Чого туди йдеш, чого хочеш?". Я сказав російською: "Будь ласка, ось там стоїть машина, там лежить моя дружина, віддійте мені її тіло, щоб я міг поховати по-людськи". Вони спитали: "Хто її вбив?". Я відповів: "Ви". Підійшов до машини. Дружина лежала на передньому сидінні. У неї були поранення обличчя. Закутав у ковдру, поклав на плече та поніс. Я йшов-йшов, сам уже не міг нести, наламав гілок, поклав її, почав тягнути. Потім їхав волонтер, він збирав тіла. Ми завантажили її та поїхали до Романівського мосту.

Загалом 5-6 березня 2022 року на вулицях Олега Кошового та Незалежності російські військові розстріляли 10 транспортних засобів: загинуло 9 людей, 12 отримали поранення.

Наразі слідчі поліції встановили трьох військовослужбовців зс рф, які причетні до розстрілу евакуаційної колони. Це - командир розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону та два військові 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Звірства і знущання окупантів над цивільними уже нікого не дивують. Але те, що вони робили з людьми, ніколи нікого не залишить байдужим. І основне завдання правоохоронців - ідентифікувати воєнних злочинців і притягнути їх до відповідальності як в українських, так і в міжнародних судах.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління спільно зі співробітниками департаментів кримінального аналізу та захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України ідентифікували ще 20 військовослужбовців 137-го гвардійського парашутно-десантного полку та 173-го окремого гвардійського розвідувального батальйону 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Тож після збору повної доказової бази їх причетності до вчинення воєнних злочинів за погодженням із прокурорами Офісу генерального прокурора окупантам оголосять підозри.

За вбивства, зґвалтування, катування та мародерство їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.