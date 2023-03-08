Резніков поїхав у Стокгольм на неформальну зустріч міністрів оборони ЄС [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Міністр оборони України Олексій Резніков відбув у Стокгольм, де сьогодні відбудеться неформальна зустріч глав Міноборони країн Європейського союзу.
"У Швеції розпочалося засідання міністрів оборони ЄС. Я щасливий бути тут. Ми поговоримо про зброю, швидкість у прийнятті рішень і солідарність", - зазначив Резніков.
Український міністр подякував очільнику дипломатії ЄС Жозепу Боррелю та міністр оборони Швеції Полу Йонсону за організацію зустрічі.
по темі
Європейський Союз підтримує Україну в притягненні до відповідальності осіб, які вині у воєнних злочинах
Станом на сьогодні під російською окупацією перебувають майже 2 тисячі населених пунктів України. Щодня ворог намагається збільшити це число
Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію для ЗМІ. Вона відбудеться 24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну
Питання про передачу Україні західних бойових літаків, ймовірно, буде вирішено у наступні місяці
Польща підготувала до відправки в Україну танки Leopard 2