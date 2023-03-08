Вперше за рік у Донецькій області доба пройшла без постраждалих серед цивільних [ Редагувати ]
Остання доба у Донецькій області попри постійні обстріли пройшла без постраждалих серед цивільних вперше з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного.
Водночас Кириленко наголошує, що ситуація у Донецькій області залишається напруженою. Вночі російські війська завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської територіальної громади. Внаслідок атаки пошкоджені 3 будинки.
Також зранку окупанти двічі обстріляли Авдіївку. Снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській - Курахове і Курахівка.
Крім того, ворог обстріляв Костянтинівку (пошкоджено 18 будинків та школу), Васюківку, Федорівку, Торське і Зарічне.
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