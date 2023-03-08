В Мачулищах пролунала повітряна тривога - ЗМІ [ Редагувати ]
У середу, 8 березня, у білорусі, в селищі Мачулищі, протягом декількох хвилин працювала повітряна тривога. Містян не попереджали про тестування систем. Про це повідомляється у Twitter-акаунті моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
Повітряна тривога в селищі лунала протягом 3-4 хвилин.
У Мачулищах пролунала повітряна тривога. За словами місцевих жителів, сирена спрацювала близько 13:40 (за місцевим часом, - ред.) і тривала близько 3-4 хвилин. Судячи з місцевих чатів, жителів не попередили про тестування систем оповіщення.
An air alert went off in Machulishchy.— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) March 8, 2023
According to local residents, the siren went off at around 13:40 (Minsk time) and lasted for about 3-4 minutes.
Judging by local chatrooms, residents were not warned about the testing of warning systems. pic.twitter.com/dC6DWCxz19
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