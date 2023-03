У середу, 8 березня, у білорусі, в селищі Мачулищі, протягом декількох хвилин працювала повітряна тривога. Містян не попереджали про тестування систем. Про це повідомляється у Twitter-акаунті моніторингової групи "Білорускі Гаюн".

Повітряна тривога в селищі лунала протягом 3-4 хвилин.

An air alert went off in Machulishchy.

According to local residents, the siren went off at around 13:40 (Minsk time) and lasted for about 3-4 minutes.

Judging by local chatrooms, residents were not warned about the testing of warning systems. pic.twitter.com/dC6DWCxz19