Енергосистема України адаптувалась до масований ракетних ударів - Галущенко [ Редагувати ]
Вночі, 9 березня, російські окупанти вдались до 15-ої масованої атаки по території України. Завдяки відпрацьованим технічним рішенням, енергосистема країни витримала удари.
Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
"Це вже 15-та масована атака, саме ракетна атака, бо були й атаки дронами. Ті технічні рішення, які напрацьовані з 10 жовтня, ...., ми вже адаптувалися до технічних рішень", - заявив Галущенко.
Міністр додав, що технічні рішення дозволяють утримати енергосистему цілісною й єдиною.
"Це те, що відбулося сьогодні, бо вранці система залишалася цілісною", - відзначив міністр.
по темі
На нараді були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду
У четвер, 9 березня, окупанти обстрілюють Херсон
Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі до чотирьох
У російській Адигеї впав "невідомий літальний апарат"
Станом на вівторок, 28 лютого, енергетики відновили живлення Одеси та Одеського району