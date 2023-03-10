Сили оборони України за минулу добу знищили 870 російських окупантів, 22 одиниці техніки, 13 артилерійських систем і один літак. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

росія не залишає спроб оточити Бахмут, а також наступає в районах Куп'янська, Лимана та Донецька, за добу ЗСУ відбили 102 атаки.

Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення склали:

особового складу - майже 156 990 (+870) осіб ліквідовано;

танків - 3 448 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин - 6 742 (+6);

артилерійських систем - 2 475 (+10);

РСЗВ - 491 (+3);

засобів ППО - 256 (+2);

літаків - 304 (+1);

гелікоптерів - 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 107 (+9);

крилатих ракет - 907 (+34);

кораблів/катерів - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5 337 (+6);

спеціальної техніки - 240 (+3).

Дані уточнюються.