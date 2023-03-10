ЗСУ знищили 870 окупантів, 13 артсистем і літак [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу знищили 870 російських окупантів, 22 одиниці техніки, 13 артилерійських систем і один літак. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
росія не залишає спроб оточити Бахмут, а також наступає в районах Куп'янська, Лимана та Донецька, за добу ЗСУ відбили 102 атаки.
Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення склали:
- особового складу - майже 156 990 (+870) осіб ліквідовано;
- танків - 3 448 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин - 6 742 (+6);
- артилерійських систем - 2 475 (+10);
- РСЗВ - 491 (+3);
- засобів ППО - 256 (+2);
- літаків - 304 (+1);
- гелікоптерів - 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 107 (+9);
- крилатих ракет - 907 (+34);
- кораблів/катерів - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5 337 (+6);
- спеціальної техніки - 240 (+3).
Дані уточнюються.
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