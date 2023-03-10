На війні в Україні загинув перший естонець [ Редагувати ]
Під Бахмутом загинув перший громадянин Естонії, який воював на боці України. Про це повідомляє естонська газета Postimees.
За її даними, 7 березня внаслідок артилерійського обстрілу загинув колишній офіцер Сил оборони Іво Юрак.
З осені 2022 року Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону.
Нагадаємо, наприкінці лютого в Україні загинув 28-річний ветеран армії США.
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