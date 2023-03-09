Взяття Бахмута силами рф, якщо воно станеться, стане межею можливостей російського наступу на сході України. Про це пишуть у своєму новому звіті експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, найманці якого наступають на Бахмут, заявив, що щойно "музиканти" виконають завдання, російське міноборони відсуне ПВК убік, щоб дати дорогу регулярним військам.

Але ніщо не вказує на те, що росія має підготовлений та добре екіпірований резерв, щоб рухатися далі Бахмута, пише ISW.

Найсильніші російські підрозділи, включаючи повітряно-десантні війська, вже зайняті на позиціях під Бахмутом з січня цього року і зараз сильно виснажені, кажуть експерти.

При цьому в ISW вважають, що взяти Бахмут росіянам швидше за все вдасться. В інституті вважають справжніми відео, викладені ПВК "Вагнер", на яких бійці кажуть, що захопили східні райони міста.

За оцінками Інституту вивчення війни, сили рф на даний момент контролюють щонайменше 50% території Бахмута та мають можливість посилити бої за західні та південні райони.

6 березня президент Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявили про необхідність продовжити оборону Бахмута.

Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.

Німецьке видання Bild пише, що доцільність подальшої оборони Бахмута стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.