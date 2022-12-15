Європарламент визнав Голодомору геноцидом українського народу [ Редагувати ]
Європейський парламент підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
За документ проголосували 507 депутатів, проти - 12, ще 17 утрималися. Загалом у Європарламенті 705 депутатів.
У резолюції, йдеться про те, що прославлення тоталітарного радянського режиму та відродження культу Сталіна призвели до того, що росія зараз "є державою - спонсором тероризму". У документі також проводяться паралелі між Голодомором та злочинами, які росія вчиняє зараз під час вторгнення в Україну.
Депутати Європарламенту закликають усі країни та організації, які поки що не визнали Голодомор геноцидом українського народу, зробити це.
Верховна рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу у 2006 році. Серед інших країн, які офіційно дали цій події таку саму оцінку, США, Канада, Австралія, Португалія, Мексика, Бразилія, Чехія, Румунія та інші.
Німецький парламент (Бундестаг) ухвалив відповідну резолюцію 30 листопада.
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