Снігурівщина, що на Миколаївщині, оговтується від окупації: як працюють місцеві аграрії [ Редагувати ]
Снігурівщина. Частина Миколаївщини, яка ще півроку тому регулярно з'являлася у зведеннях Генштабу. Російські окупанти прийшли сюди ще на початку вторгнення. Втім, зараз, після деокупації, життя в громаді поступово повертається до норми. Там навіть ведуть посівну. І це попри постійні обстріли та мінну небезпеку. В яких умовах доводиться працювати місцевими аграріям, розкаже Наталія Сінченко.
На поля Снігурівщини виїхала техніка. Тут сіють коріандр.
Юрій Кормишкін, власник агрофірми:
У липні місяці вже будемо збирати врожай.
У планах - і інші культури.
Юрій Кормишкін, власник агрофірми:
Будемо весною сіяти ще льон, гірчицю і просо.
Аграрії працюють на тих полях, які вже встигли підготувати до посівної. На інших прибирають - ті культури, які через російську агресію та окупацію району так і залишилися у землі.
Юрій Кормишкін, власних агрофірми:
В 21-му році, серпні місяці, був посіяний озимий ріпак, сходи були добрі, зайшли в зиму. Але 24 лютого росія напала на нас, було окуповано Снігурівський район. Весь рік ріпак простояв на полі.
Комбайнер Віталій задоволений, що знову вийшов в поле.
Віталій Рижук, комбайнер:
Був тут всю окупацію, бачив, як горіли поля, все бачив, за год набачився такого, що… Вони з хати нас не випускали, у нас вообще ні виїздів, не заєздов не було.
Прибирати селянам врожай росіяни не дозволяли. Техніку - нищили.
Іван Гобакан, керуючий відділенням агрофірми у Снігурівському районі:
Два нових комбайна. Одному - рік, другому - два. Розстрілювали як мішень, гралися, повиривали все обладнання, постріляли колеса, баки.
А що не знищили, те покрали!
Іван Гобакан, керуючий відділенням агрофірми у Снігурівському районі:
Забрали і невелику техніку у нас, вантажівки, камази.
Фурами вивозили і українське зерно.
Іван Гобакан, керуючий відділенням агрофірми у Снігурівському районі:
Дійсно багато нашого врожаю вивозили на Крим. Зернових у нас багато вивезли, посівматів близько, щоб не збрехати, 600 тонн і такі всі елітні! А таких посівних сємочок, дорогущих, 5 тисяч одиниць було, то все вивезлося.
Про суми збитків годі й говорити!
Юрій Кормишкін, власник агрофірми:
Компанія обрабатувала у Снігурівському районі більше 10 тисяч гектарів землі і всі вони були окуповані. Це сотні мільйонів гривень. Були понесені збитки.
Аграрії намагаються відновити посівні процеси, хоч це непросто, адже поля Миколаївщини всіяні ворожими снарядами.
Віталій Рижук, комбайнер:
Ось видно танки їхали. Шатались по полям, де хоч стояли. От подивіться, я Вам коє-що покажу. - Це міна? - Так. Побачив - хорошо, об'їдемо, небезпечно.
Сапери щодня розміновують кілометри деокупованих територій. Але там, де був рашистський солдат, небезпечних знахідок - сотні!
Іван Гобакан - керуючий відділенням агрофірми у Снігурівському районі:
Зараз ми знаходимося на території села Євгенівка, також поле, яке у нас знаходиться в обробітку. Ну на даний час ми не можемо нічого робити, так як на ньому лежить пряме влучення - розльоту снарядів близько 200 на 150.
Аграрії вже навіть навчитилися відрізняти, які вибухонебезпечні предмети несуть загрозу, а які - вже ні.
Віталій Рижук – комбайнер:
Їх просто забираємо - і туди на базу. - Ви самі це робите? - Ну якщо получається, то самі, якщо не получається,визиваємо саперів. Приїжджають і витягують. Якщо розірвана, забираємо ми, якщо нерозірвана - воно видно.
Днями міжвідомча урядова робоча група затвердила план гуманітарного розмінування. За прогнозами Міністерства аграрної політики, до кінця березня на Миколаївщині, а також Херсонщині й Харківщині реально очистити та засіяти третину з нині замінованих полів. Тож аграрії сподіваються в липні збирати врожай.
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