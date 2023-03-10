Фінляндія приєдналася до групи, що працює над створенням Спецтрибуналу проти країни-терористки.

Більше санкцій проти росії і більше допомоги Україні. Прем'єрка Фінляндії вдруге із початку повномасшабної війни - із візитом у Києві. Санна Марін зустрілася із Президентом Володимиром Зеленським.

Говорили про українську "формулу миру", і про НАТО, і про фінансову підтримку. Фінляндія оголосила про черговий пакет допомоги на 29 мільйонів євро. Куди мають піти ці кошти? Розкаже Анна Каменєва.

Прем'єрка Фінляндії - знову в Україні. Вперше до столиці Санна Марін приїхала торік у травні. Сьогодні ж тут, щоб поговорити про допомогу Україні. Та насамперед - Санна Марін відвідала поранених воїнів і разом із Президентом - вшанувала памʼять загиблих українських захисників.

Переговори тривали за закритими для преси дверима. Ключові теми - це оборона та безпека. І Фінляндія готова бути з Україною - до перемоги.

Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндської Республіки:

Українці не самотні в цій війні, через нашу історію, ми знаємо більше, ніж будь-хто, що вас треба підтримувати стільки, скільки треба, аж до перемоги. Ми на перспективу замислюємся над тим, як підтримати Україну. Зокрема, має бути оборонна промисловість, що надаватиме в майбутньому потрібні матеріали Україні. Це нагальні потреби, особливо коли йдеться про боєприпаси. Ми обговоримо таке надання на наступному засіданні Європейської ради.

Щоб заблокувати ракетний потенціал росії - потрібні глобальні санкції, впевнений президент.

Володимир Зеленський, Президент України:

Важливо завадити спільно державі-терористу в її намаганнях обходити санкції Євросоюзу через торгівлю з третіми країнами. Передусім це стосується товарів, важливих для ВПК деражви-терориста та інших її галузей, що прямо підтримується і прямо спопсорують війну агресію росії. Ми маємо прийти до того, що глобальні санкції мають бути уведені й повністю заблокують будь-які можливості відновлювати ракетний потенціал російської федерації, отримувати нові дрони, нові технології.

А ще важливо притягнути росію до відповідальності за воєнні злочини, Фінляндія приєдналася до групи, що працює над створенням Спецтрибуналу проти країни-терористки.

Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндської Республіки:

Ми за те, щоб росія платила за агресію і руїни, Ми віримо, що настане час, коли росія буде відповідати за свої злочини, і путін особисто буде відповідати за злочин агресії.

Говорили на зустрічі і про українську формулу миру.

Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндської Республіки:

Ми хочемо, щоб Україна здобула мир на своїх умовах і тоді, коли вона буде готова цей мир встановити. І ми підтримуємо "формулу миру" президента Зеленського. Хочемо, щоб цей план почав працювати. Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО, як одна із союзних держав цього альянсу.

Україна вже отримала запрошення на Вільнюський саміт НАТО, що відбудеться у липні. І за словами Президента, наша держава очікує там конкретних пропозицій від країн-членів альянсу.

Володимир Зеленський, Президент України:

Нам потрібні стратегічні гарантії безпеки. І на цьому шляху нам потрібні гарантії безпеки. Навіть, якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних зустрічних кроків з боку держав-членів НАТО, зустрічних до України, до гарантій її безпеки ми й очікуємо на цьому Вільнюському саміті.

Говорили на зустрічі і про оборонну допомогу - Фінляндія вже надала її на 750 мільйонів євро, і про відбудову України, і про гуманітарні проекти.

Володимир Зеленський, Президент України:

Для нас сьогодні важлива не лише відбудова цілих галузей, а й допомога нашим людям. Ми говоримо про школи, університети, про домівки для українців.

Санна Марін, прем'єр-мінстр Фінляндської Республіки:

Сьогодні Фінляндія оголосила новий пакет на 29 мільйонів євро для освіти, освітньої галузі. Ми хочемо, щоб освіта, шкільництво в Україні жили.

Саме тому Санна Марін вирішила відвідати дитячо-юнацьку спортивну школу в Ірпені - одну із тисяч зруйнованих росіянами. Тут уже частково відновили майданчики. На яких уже займаються діти. Прем'єрка вирішила до них приєднатися.

Я люблю баскетбол, це мій улюблений вид спорту, я не так добре граю, але люблю.

Іноземній гості показали проект реконструкції ДЮСШ. Він уже готовий - невдовзі шукатимуть фінансування. Тож уже наступного тижня свій план оновлення школи місцева влада передасть в посольство Фінляндії.