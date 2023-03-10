Законопроект - відкликано. Вулиця - перемогла. Парламент Грузії не розглядатиме скандальний документ про іноагентів.Так депутати виконали одну з найголовніших вимог народу Грузії.

Нагадаю, у столиці країни - Тбілісі мітинги проти цього закону тривають вже четвертий день. Чому для грузинів це - велика перемога, а для росії - тривожний сигнал, - Євген Бригар розповість.

Сльозогінний газ, водяні пушки та кілька загонів спецназу. І все це - виявилося неефективним у боротьбі грузинської влади проти прагнення грузинського народу стати ближчими до Європи. Депутати голосують: тепер законопроєкт "про іноагентів" не стане законом.

Дізнавшись результати голосування, люди не стримують емоцій.

Ека Асаціані, учасниця протесту:

Цей закон - не те, що нам потрібно. Це найщасливіший момент у моєму житті. Ми перемогли! Але нам ще необхідно боротися за те, щоб стати членом Європейського Союзу.

І відмова від закону "про іноагентів" - наближає цей шлях. Але чому? За основу грузинського закону було взято майже аналогічний російський. Він дає можливість владі країни контролювати неурядові організації та медіа, які отримують не менше 20% свого фінансування з-за кордону. І в Грузії під таку норму потрапляють усі незалежні громадські організації та ЗМІ. Якби закон ухвалили, усі ці медіа мали б звітувати про кожну свою дію. І це - шлях до цензури.

Микола Лешвиц, власник найбільшого російськомовного ЗМІ в Грузії:

За каждую провинность тебя могут Минюст и правоохранительные органы найти, где докопаться. Человек ошибся, что-то неправильно сделал - ему штраф, штраф, а потом - уголовное дело. Просто невозможно исполнять все требования его, не будучи под риском попасть под уголовное дело.

Через закон "про іноагентів" влада може вимагати будь-яку інформацію. Зокрема, про комерційні контакти, щоб тиснути на їніх постачальників. Таку думку висловив політолог Тенгіз Пхаладзе. Тож, народ Грузії, який прагне дотримуватися європейських демократичних цінностей, виступив категорично проти.

Міхеїл Гвадзабія, грузинський журналіст:

Було багато заяв з боку Європейського Союзу, США, багатьох міжнародних організацій про те, що цей закон суперечить основним принципам, на яких базується наша співпраця. Ви не можете назвати жодної країни всередині ЄС, яка б мала подібні закони. У нас є приклад Угорщини, і ми знаємо, що сталося потім - ми знаємо рішення Європейського суду.

Проте суть протестів набагато глибша. Грузини прагнуть інтегруватися в європейське суспільство. Щоб отримати статус члена-кандидата в ЄС, Грузії необхідно виконати 12 пунктів. Проте тоді монополія грузинської правлячої партії "Грузинська мрія" - знищується. А ті - не готові відмовитися від своєї монобільшості.

Гіоргі Кадагідзе, учасник протесту:

Сьогодні ми бачимо в новинах, як російська пропаганда починається з російського депутата Григорія Карасіна і першого заступника голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтина Затуліна та інших незадоволених. А всі наші європейські партнери задоволені рішенням, яке довелося прийняти уряду "Грузинської мрії" через тиск населення. Наше майбутнє - це Європа, і ніщо не може це змінити.

Протести в Грузії у росії вже назвали аналогом українського Майдану. Там панує страх, що лояльна до кремля влада буде повалена.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії:

Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежные средства в размере 20% всего на всего от своего бюджета, был лишь поводом, чтобы начать попытку силовой смены власти.

Пропагандистка маргарита симоньян марить ударами по Тбілісі. А все через те, що учасники протесту вигукували "Сухумі" - місто, що було окуповане росією.

Протестувальники в Тбілісі кричать: "Сухумі! Сухумі!". З самого початку було ясно, що увесь цей шухер потрібен виключно для відкриття другого фронту для нас. У випадку повторення серпня 2008 року, з Грузією ніхто панькатися не буде і війська посилати туди не буде. Просто шарахнуть одразу по Тбілісі.

Та поки у росіян від новин з Грузії "горить та палає", самі грузини святкують свою перемогу.