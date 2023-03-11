Вони йдуть повертати своє. Перші добровольці, які пройшли відбір до "Гвардії наступу", розпочали тренування. Займаються в умовах, наближених до реальних. Набір до штурмових бригад триває. Як просувається ця кампанія у Запоріжжі - подивіться в нашому матеріалі.

Тренування добровольців "Гвардії наступу". Інтенсивну підготовку пліч-о пліч проходять не тільки новачки, а й досвідчені військові. Це допоможе згуртувати колектив, виявити сильні та слабкі сторони кожного бійця та цілого підрозділу.

Паралельно із навчанням триває і набір кандидатів. Долучитися до лав Гвардії наступу прагне і Руслан. Саме приніс документи до місцевого ЦНАПу. З-поміж 8 штурмових бригад обрав для себе "Сталевий кордон". Вирішив піти слідами діда - стати прикордонником.

Руслан, житель Запоріжжя:

Я очікую перемогу. Я хочу дождаться побєди і хочу наконец-то жить спокойно, чтоб дети не мучались.

Прикордонники кажуть, у кандидатах звертають увагу на професійні навички, вмотивованість та стресостійкість.

Олег, заступник начальника 8-го прикордонного загону:

Яка в нього була цивільна спеціальність, які в нього є нахили, можливо, у людині є якісь особисті побажання і це враховується. Саме навчання, яке буде проводити, воно також передбачає психологічну підготовку, тобто підготовку в екстремальних умовах подібних до бойового застосування.

Окрім "Сталевого кордону" формуються ще сім штурмових бригад. Один підрозділ набирає поліція. Інші - нацгвардійці. Записатися можна на сайті або у ЦНАПі. На місці фахівці пояснять усі тонкощі рекрутингової кампанії.

Наталя Мила, директорка Департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради:

У кожної бригади є свої особливості, тобто вступ до Нацполіції передбачає одну подачу документів, НГУ свої вимоги ну і прикордонна служба відповідно свої.

Далі кандидати проходять співбесіду, психолога та медкомісію. Військовий досвід при відборі буде перевагою. Втім це не першочергова умова. Головне, не мати проблем зі здоров'ям та законом.

Есміра Алієва, начальниця відділу комплектування ГУ НПУ в Запорізькій обл.:

У нас все на добровільній основі, нам якраз потрібні ті люди, які самі цього бажають, але ж тільки со своїм бажанням можна віддати ці всі сили і побороти це все. Ми не тримаємо тих, хто не хоче, нам надо ті, хто хочуть бути з нами.

Сергій Круглов, заступник командира бригади Національної гвардії України:

Якщо є кандидати, які приходять, навіть не проходили військову службу, ми теж їх приймаємо. Саме головне - це мотивація і готовність захищати Батьківщину

Коли усі етапи відбору позаду - добровольці їдуть на навчання. Тренуються в умовах максимально наближених до реальних. І, як стверджують інструктори, завзятості та вмотивованості новобранцям на тренуваннях не позичати.