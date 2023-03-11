Зробити зачіску і не витратити жодної гривні. На Рівненщині запрацювала перша в області соціальна перукарня. Там стрижуть безкоштовно людей вразливих категорій. Проєкт реалізували у місті Дубно. Зробили це за грантові кошти. Красу без грошей дарувати людям взялася перукарка із міста Дружківки, яка і сама з двома дітьми змушена була втікати від війни. Більше - у сюжеті.

У нас більше прильотів, ніж такі, щоб тяжкі бої. Це воно все іде під Бахмутом, але ми всі в цьому колі.

Людмила Гуцуляк - із Дружківки, що на Донеччині. Із рідного міста із двома дітьми її вигнала велика війна.

Людмила Гуцуляк, переселенка з Донеччини:

Вранці ми почули вибухи, всі дуже перелякалися, особливо діти. Це на той час маленькій було лише три рочки. Були прильоти на ЖД вокзал. Я вже дуже злякалася і кажу чоловіку: треба щось робити, треба кудись їхати, поки ще не почалося, коли вже буде страшно виїжджати з дітьми, бо я вже мала досвід в 14-му році.

Людмила - перукарка. Нині живе у місті Дубно на Рівненщині і тут працює у соціальній цирюльні. Подібний заклад мала і в рідній Дружківці.

Людмила Гуцуляк, переселенка з Донеччини:

Хотілось, щоб люди, які не можуть собі дозволити користуватися послугами салонів краси або таких перукарень, де вони не можуть собі дозволити, то хотілось якось зробити добро для людей. До мене ходили люди, можна сказати, соціально вразливі.

15-річного Ярослава із сестричкою на стрижку до Людмили привів тато. Родина теж із Донеччини. У пана Валентина - одинадцятеро дітей. Заради них і втік подалі від війни.

Валентин Федорович, переселенець із Донеччини:

Були сильні обстріли, понімаєш, що за себе не так переживаєш, як за дітей. І пришлось нам виїхати. Їхали люди, потому шо каждих п'ять мінут обстріли.

Тут діток Валентина, як і інших переселенців та людей вразливих категорій, стрижуть безкоштовно. Дев'ятирічній Оленці Людмила підрізала і заплела волосся.

Ще більше задоволений тато, каже для його сімейного бюджету у такі тяжкі часи - безкоштовні перукарські послуги - велика економія.

Валентин Федорович, переселенець із Донеччини:

Вже семеро ми вже стриглися тут і дуже всі задоволені. Дуже добре і швидко і скажім так качественно. Десь від ста двадцяти і више. Десь так. 150 в середньому Ну єслі так не брати дівчат, тільки одних хлопців, то десь тисячу гривень.

Задоволені клієнти - найбільше щастя для Людмили.

Людмила розповідає, коли сама одинадцять місяців тому поїхала з дому за тисячі кілометрів - шукала допомоги для своєї сім'ї у різних гуманітарних центрах. Але найбільше хотіла ще й допомагати іншим. А коли дізналася про відкриття соціальної перукарні - запропонувала свої послуги. І тепер вона тут єдина перукарка.

Людмила Гуцуляк, переселенка із Донеччини:

З 9-го лютого ми почали працювати, приходять люди записуються є й місцеві і внутрішньопереміщені особи. Ми тільки стрижки. Це - базові стрижки. Це не якісь там модельні салонні, ми таких не робимо. Я по можливості хочу якось людям зробити, щоб воно було гарніше.

Цю перукарню у Дубно відкрили за грантові кошти представники "Червоного хреста". З приміщенням посприяла місцева влада.

Василь Скринчук, голова Дубенської організації Червоного хреста України:

Допомогу будуть отримувати в першу чергу внутрішньопереміщені особи також інваліди 1-2 групи, особи і діти сироти, а також діти позбавлені батьківського піклування і особи пенсійного віку сімдесят плюс. Для того, щоб цей проет реалізувався, було використано десь орієнтовно 147 тисяч гривень.

Соціальна перукарня з безкоштовними послугами - єдина на Рівненщині. У планах ще й відкриття соціальної швейної майстерні, а також психосоціальної підтримки.