Каліфорнійський регулятор оголосив банкрутом Silicon Valley Bank (SVB) - 16-й за величиною банк США. Кредитна організація обслуговувала насамперед стартапи. На кінець 2022 року не було застраховано 89% депозитів - майже $175 млрд. У США страхування вкладів обмежене сумою $250 тис.

Банкрутство SVB стало найбільшим з часів фінансової кризи 2008 року, банк став другим за величиною банкрутом в історії США після Washington Mutual Bank, повідомляє The Associated Press.

"Це подія рівня вимирання для стартапів", - сказав CEO інкубатора для стартапів Y Combinator Гаррі Тан. Його компанія брала участь у запуску Airbnb, DoorDash та Dropbox і відправляла до SVB сотні підприємців.

Долю незастрахованих вкладів у банку ще доведеться визначити, передає Reuters. Про депозити на сотні мільйонів доларів у SVB вже заявили такі компанії як виробник відеоігор Roblox Corp та виробник мережних медіаплеєрів Roku Inc. Акції останнього впали на 10% після того, як стало відомо, що більшість вкладів не застрахована.

SVB передали під управління Федеральної комісії зі страхування вкладів (FDIC). Залишок капіталу буде спрямований на компенсацію вкладникам та на погашення заборгованості перед кредиторами.

Як повідомили у Білому домі, міністр фінансів Джанет Єллен "уважно стежить за ситуацією". Голова Ради економічних консультантів при Білому домі Сесілія Роуз зазначила, що зараз американська банківська система "є принципово іншою, ніж 10 років тому".

У середу, 8 березня, банк провів додаткову емісію акцій на $1,75 млрд "для зміцнення свого балансу". У проспекті для інвесторів банк пояснив, що йому необхідно відшкодувати збитки у розмірі $1,8 млрд, які він зазнав внаслідок продажу частини портфеля своїх активів. Після цього акції компанії впали на 60%.

Обставини, які призвели до краху SVB, ще потрібно встановити. Reuters пише, що головним фактором, що вплинув на фінансове становище банку, стало підвищення ФРС базової ставки у 2022 році, яке негативно позначилося на роботі стартапів, кредитування яких займався банк.

The Financial Times, у свою чергу, звертає увагу на невдалу інвестиційну стратегію банку, який вклав понад $90 млрд у цінні папери з тривалим терміном погашення, вартість яких знизилася через підвищення ФРС базової ставки.

Крах SVB призвів до різкого зниження котирувань акцій американських фінансових компаній. Вартість цінних паперів чотирьох найбільших банків США на торгах 9 березня (коли вже було відомо про погане фінансове становище SVB) знизилася на $52,4 млрд, $22 млрд з яких припало на банк JPMorgan Chase, чиї акції втратили 5,4%.

Вкладники біля Silicon Valley Bank