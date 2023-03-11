Верещук розповіла, скільки дітей-сиріт окупанти незаконно вивезли до росії [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Окупанти незаконно вивезли на територію росії 2161 українську дитину-сироту.
Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю Українському радіо.
"Коли ми говоримо про РФ, то лише українських сиріт - тих, що у нас є в реєстрі - 2161 дитина, що незаконно вивезла Росія", - повідомила Верещук.
Зазначимо, що за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, кількість незаконно вивезених до Росії всіх українських дітей, у тому числі тих, кого депортували разом із батьками, може сягати 150 тисяч. Він уточнив, що офіційно верифікованих Україною дітей на території держави-агресора залишається 16 207, однак насправді ця кількість є набагато більшою.
Росія наводить цифру у 733 тисячі українських дітей, яких вона утримує на своїй території. На думку Лубінця, ця цифра перебільшена.
по темі
Станом на сьогодні під російською окупацією перебувають майже 2 тисячі населених пунктів України. Щодня ворог намагається збільшити це число
Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію для ЗМІ. Вона відбудеться 24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну
Питання про передачу Україні західних бойових літаків, ймовірно, буде вирішено у наступні місяці
Польща підготувала до відправки в Україну танки Leopard 2
Надання Україні винищувачів F-16, безпілотників та ракет великої дальності має допомогти Києву панувати у небі та забезпечити перемогу над росією