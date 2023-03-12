Українські бійці проходять навчання на Leopard 2 у Німеччині (відео) [ Редагувати ]
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Українські військові проходять навчання на танках Leopard 2 у Німеччині. Захисники тренуються по 12 годин на день, 6 днів на тиждень.
Про це повідомляє France 24.
Зазначається, що українські танкісти проходять курс навчань на Leopard 2, який має тривати 3 місяці, лише за 5 тижнів.
Також повідомляється, що навчання першої групи захисників закінчиться вже у березні.
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