Українські військові проходять навчання на танках Leopard 2 у Німеччині. Захисники тренуються по 12 годин на день, 6 днів на тиждень.

Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що українські танкісти проходять курс навчань на Leopard 2, який має тривати 3 місяці, лише за 5 тижнів.

Також повідомляється, що навчання першої групи захисників закінчиться вже у березні.