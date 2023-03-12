"Окупанти намагаються прорвати оборону Бахмута та втрачають сотні солдатів" - Череватий [ Редагувати ]
Окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників у Бахмуті. Лише за добу загарбники втратили понад 200 своїх вояків загиблими. Про це повідомляє заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
Бахмут і надалі епіцентр бойових дій. Ворог намагається, зосередивши найкращі підготовлені групи "Вагнера", прорвати нашу оборону.
За словами Череватого, за цю добу на всьому Бахмутському напрямку відбувся 161 обстріл. Також там було 39 боєзіткнень, в яких ворог втратив 239 окупантів загиблими, а 293 було поранено.
Окрім того, на Бахмутському напрямку росіяни втратили два танки Т-72 та ЗРК "Оса".
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