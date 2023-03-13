У понеділок, 13 березня, в Києві застосували стабілізаційні відключення світла. Вони запроваджені в чотирьох районах столиці. Про це повідомляє ДТЕК.

У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Як зазначають енергетики, вдатися до таких заходів довелося через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті.