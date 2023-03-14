На Харківщині тракторист підірвався на міні [ Редагувати ]
Поблизу села Вовчий Яр Ізюмського району Харківської області на міні підірвався 53-річний чоловік, який на тракторі виїхав у поле. Про це повідомляє ДСНС України.
14 березня у полі поблизу с. Вовчий Яр Ізюмського району попередньо на міні підірвався тракторист, чоловік 1969 р.н. В результаті вибуху він отримав осколкове поранення правого стегна і гомілки. Бригадою екстреної медичної допомоги його госпіталізовано до лікарні.
Мешканців деокупованих територій рятувальники закликають бути максимально обережними. Значна територія України наразі потенційно забруднена боєприпасами. І для повного очищення територій знадобиться ще не один рік.
Напередодні у селі Посад-Покровське в Херсонській області підірвалися на російській міні четверо піротехніків ДСНС.
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