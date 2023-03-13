У Херсонській області піротехніки ДСНС підірвалися на російській міні [ Редагувати ]
У селі Посад-Покровське в Херсонській області підірвалися на російській міні четверо піротехніків ДСНС.
Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
"Фахівці-вибухотехніки прибули до Херсонської області з Миколаївської області, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас", - ідеться в повідомленні.
Постраждалих рятувальників доправили до лікувального закладу. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Крім того, на протитанковій міні підірвався в полі місцевий житель - він перебував в автомобілі. Чоловік загинув на місці.
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