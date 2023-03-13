У селі Посад-Покровське в Херсонській області підірвалися на російській міні четверо піротехніків ДСНС.

Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.

"Фахівці-вибухотехніки прибули до Херсонської області з Миколаївської області, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас", - ідеться в повідомленні.

Постраждалих рятувальників доправили до лікувального закладу. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, на протитанковій міні підірвався в полі місцевий житель - він перебував в автомобілі. Чоловік загинув на місці.