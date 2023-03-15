Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ", - заявив Кірбі.

Раніше представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках російських військових.

Раніше в російських ЗМІ з'явився аудіозапис, на якому чути, як деякі люди ведуть переговори російською мовою про підняття з дна деяких уламків дрона. Зокрема, стверджується, що вдалося підняти кожух двигуна внутрішнього згоряння.