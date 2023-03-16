ЗСУ збили з автомата китайський дрон Mugin-5 - CNN [ Редагувати ]
На сході України поблизу Слов'янська українські захисники збили з автомата АК-47 модернізований китайський безпілотник Mugin-5. Про це повідомляє CNN.
Бійці 111-ї бригади Сил територіальної оборони показали журналістам місце падіння ворожого БпЛА та його уламки. Він ніс на собі бомбу вагою майже 20 кг.
Росіяни використовували в зоні бойових дій безпілотник Mugin-5, вироблений на сході Китаю в Сямень. Ці дрони ще називають "дронами Alibaba", оскільки вони доступні для продажу на сайтах Alibaba і Taobao за ціною до $15 тис. Компанія Mugin Limited підтвердила CNN, що це їхній безпілотник, назвавши інцидент "надзвичайно прикрим".
Уламки безпілотника
Наприкінці 2022 року Іран передав росії партію бойових безпілотних літальних апаратів далекого радіусу дії Mohajer-6, Shahed 191 і 129.
На початку березня повідомлялося, що Aliexpress заблокував продаж дронів до росії.
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