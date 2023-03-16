Військові російської федерації примусово мобілізують ув'язнених чоловіків на окупованих територіях Луганської області.

Про це повідомляє колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай під час інтерв'ю з журналістом Василем Головановим.

"Все, що стосується колоній на території окупованої Луганської області, то там йдеться не про агітацію, а про примус", - повідомив Гайдай.

Він пояснив, що нині в ув'язнених немає вибору. Росіяни просто приїжджають та забирають всіх, кого вважають за потрібне.

"Ніхто з ними не панькається, немає жодної пропаганди, все це закінчилося. Потрібне гарматне м'ясо, і всі туди відправляються",- підкреслив колишній голова Луганської області.