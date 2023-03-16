Росіяни примусово мобілізують ув'язнених в Луганській області - Гайдай [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Військові російської федерації примусово мобілізують ув'язнених чоловіків на окупованих територіях Луганської області.
Про це повідомляє колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай під час інтерв'ю з журналістом Василем Головановим.
"Все, що стосується колоній на території окупованої Луганської області, то там йдеться не про агітацію, а про примус", - повідомив Гайдай.
Він пояснив, що нині в ув'язнених немає вибору. Росіяни просто приїжджають та забирають всіх, кого вважають за потрібне.
"Ніхто з ними не панькається, немає жодної пропаганди, все це закінчилося. Потрібне гарматне м'ясо, і всі туди відправляються",- підкреслив колишній голова Луганської області.
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