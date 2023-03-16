"Борг Януковича". Є шанс, що три мільярди доларів, які президент-утікач позичив у росії, напередодні того як зірвав угоду про асоціацію з ЄС, Україні не доведеться повертати. Знакове рішення ухвалив Верховний суд Англії. І це, без перебільшення, перемога України.

Знакова перемога України у Лондонському суді. Верховний суд Англії виніс ухвалу у справі так званого "боргу януковича". Йдеться про три мільярди доларів, які росія позичила Україні у 2013-му році напередодні зриву підписання угоди з Євросоюзом. Київ наполягає, що ці гроші позичили з примусу, під загрозою російського вторгнення. І суд визнав законним цей аргумент. Отже, попереду відкрите засідання цього судового розгляду. І з'явився шанс, що врешті-решт Україні не доведеться виплачувати ці гроші.

Які аргументи Києва взяв суд до уваги? І коли чекати на остаточне рішення? З подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Ця судова історія тягнеться ще з 2016 року, коли росія подала позов до Високого суду Англії про стягнення заборгованості з України. Йдеться про 3 мільярди доларів, які москва надала в рамках 15 мільярдного кредиту в останні місяці президентства Віктора Януковича. Згодом стало зрозуміло, що це була подачка за відмову від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Київ мав повернути тіло кредиту в грудні 2015. До того часу уряд виплачував росії процентні платежі, всього 233 млн доларів.

І благав про реструктуризацію боргу, тобто про відстрочку та новий графік проплат. Але москва була непохитною. Перший етап судових слухань у 2017 закінчився на користь рф. Україну зобов'язали виплатити усі гроші, разом із процентами. Але суд дозволив подати апеляцію. Новий розгляд теж виглядав не надто позитивно для України. І якби не повномасштабне вторгнення, найімовірніше закінчився б поразкою. Утім, беручи до уваги цей новий фактор, суд визнав законними аргументи України щодо отримання грошей під тиском і погрозами застосування сили з боку москви. І відправив цю справу на повторний розгляд у першу інстанцію. Він проходитиме у відкритому засіданні.

Володимир Зеленський, президент України:

Російські гроші та брудні схеми з тодішніми політиками в Україні використовувались фактично як частина агресії проти нашої держави. Агресії, що почалася вже тоді - політично, економічно, а згодом і спецслужбами, військовою силою. Саме в такому контексті і варто розглядати справу про 3 мільярди євробондів. Повністю розглядати - і це справедливо.

Вердикт суду означає, що Україна зараз взагалі не зобов'язана виплачувати цю заборгованість. А росія не має права стягувати борг коштом українських активів за кордоном. І взагалі москва цілком може вирішити відмовитися від позову. Бо якщо повторний розгляд таки відбудеться, то їй треба буде довести, що вона не тиснула на Київ. І суд цілком може вимагати відкрити факти агресії проти України. У будь-якому випадку, не варто чекати швидкої розв'язки цієї історії. Справа вже вийшла за межі прецедентів англійського права і може зайняти роки.