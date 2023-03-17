За роботою з деревом хлопчаки говорять і про життєві цінності, взаємоповагу і мрії.

"Мудрий тесля". Майстерню під такою назвою у Черкасах відкрив переселенець з Луганська Віталій Андрієць. Там хлопчиків, що зростають без батька, навчає працювати з різними інструментами. На занятті побувала наша знімальна група.

Сьогодні учні працюють над моделями деревяних літачків. Хлопчаки уважно пиляють, шліфують та працюють молотком. А ще зосереджено роблять виміри… Під час занять знайомляться і з новими інструментами..

У майстерні проводять заняття для хлопців від семи років. 10-річний Арсеній сьогодні одним із перших закінчив збірку літачка. Каже - у теслярській справі вже чимало чого вивчив.

Арсеній Кущ - учень теслі:

Правильно знаю як щось забівати, розраховувати і правильно пиляти, розраховувати все краще і точніше.

За роботою з деревом хлопчаки говорять і про життєві цінності, взаємоповагу і мрії. 11-річний Артем зізнається - вже мріє про власну маленьку майстерню, бо ж теслярська справа припала до душі.

Артем Зоренко - учень теслі:

Серед інших хлопців, я можу з ними спілкуватися, майструвати, мені це дуже сильно подобається, я можу тут робити різні іграшки, різні табуретки або полички, як я колись робив.

Тим. як горять очі сина після кожного заняття, задоволена і мама Артема. Каже таких гуртків у місті вкрай бракує.

Наталія Зоренко - мати Артема:

Нам, як мамам, у яких немає чоловічої підтримки, це дуже валиво, діткам дуже пообається, на жаль, заняття один раз на тиждень, хотілося б більше, діти просто біжать, вони щасливі, тут дуже чуйні ці наставники чоловіки вони такі терплячі.

Ідея майстерні "Мудрий тесля" належить Віталію. Чоловік у 2014 році переїхав до Черкас із родиною. І вирішив,аби якісніше проводити час з дітьми, організувати невеличкий гурток.

Віталій Андрієць - організатор майстерні "Мудрий тесля":

Основна ідея була - виховання хлопців, спочатку наших синів, потім дуже швидко ми побачили, що навколо наших синів є хлопці, які ростуть без батька, приходять з бабусею, з мамою, до нашої церкви і ми їх також взяли під опіку, почали працювати з ними і так вони почали запрошувати інших хлопців.

Зараз тут займається зо три десятки учнів, цього року у новому наборі запрошували хлопців з родин переселенців та тих, чиї батьки воюють. Окрім цього досвід Віталія вже почали переймати й у інших містах України.