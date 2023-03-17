Україна отримає зенітно-ракетний комплекс "Куб": що відомо [ Редагувати ]
Україні передадуть зенітно-ракетні комплекси "Куб" радянського виробництва. Таке рішення прийняли у Словаччині 17 березня.
Ми зібрали для вас інформацію про те, що відомо про комплекс.
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