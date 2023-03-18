На Харківщині щодня фіксуються підриви цивільних людей - Синєгубов (відео) [ Редагувати ]
Майже на всій території Харківської області зберігається висока мінна небезпека. Цього тижня в області щодня фіксуються підриви цивільних людей. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Останній факт - Ізюмський район, два чоловіки знайшли снаряд і вирішили самостійно його розібрати. Він вибухнув. Одна людина постраждала і знаходиться у луже важкому стані, інший чоловік отритмав пораненння середнього ступеня тяжкості. Позваівчора жінка на власному подвірї рідірвалася на міні-пелюстці. Вчора так само був аналонічний випадок.
Ситуація з мінами та боєприпасами, які залишили рашисти на Харківщині, ускладнюється через початок посівної кампанії.
Ми чітко розуміємо, які землі ми можемо зараз обробляти. Порівняно з минулим роком ми будемо їх обробляти більше на 20%. Для нас наразі завдання розмінувати 250 тисяч гектарів землі. Це те, що ми можемо робити вже наразі. А загалом по області - біля 500 тисяч гектарів забруднено вибухонебезпечними предметами.
Наступного тижня до нас надійде посилення, ми мали перемовини з керівництвом ДСНС, міністром внутрішніх справ про збільшення темпів розмінування. Ми ще має мо розмінувати лінії електропередач, а це майже 10 тисяч кілометрів.
Очільник Харківщини закликав жителів області бути дуже обережними і в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів, а одразу телефонувати до поліції чи ДСНС.
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