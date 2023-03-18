Спецпідрозділ СБУ за одну ніч знищив 10 російських танків (відео) [ Редагувати ]
Бійці спецпідрозділу СБУ "Білі Вовки" за одну ніч знищили 10 російських танків. Про це повідомила Служба безпеки та опублікувала відповідне відео.
Дев'ять чи десять? ДЕСЯТЬ! Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі Вовки» лише за одну ніч!
Наші специ Центру спецоперацій «А» відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їньому рахунку ОДИНАДЦЯТЬ знищених цілей! За одну ніч.
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