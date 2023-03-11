В СБУ показали знищення російського танку дроном (відео) [ Редагувати ]
Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ показали знищення російського танка дроном-камікадзе. Про це повідомляється у Facebook СБУ.
Зазначається, що ворог намагався втекти, однак йому це не вдалось.
Український FPV-дрон vs російський танк. Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів. росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної перемоги.
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