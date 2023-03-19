Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що станом на ранок неділі, 19 березня, росія вивела на бойове чергування у Чорне море 9 своїх кораблів. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Серед них два надводні ракетоносії, загальний залп яких 16 "Калібрів".

У Чорному морі вони тримають у безпечному для себе районі, вираховуючи понад 100 морських мін, щоб не бути ураженими нашою зброєю.Також спостерігається згортання операції пошукової, де відбувся повітряний інцидент, вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт.

Речниця зазначила, що присутність ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів. За її словами, ворог намагається знайти тактику, адже масовані ракетні удари не дають рф очікуваних результатів завдяки українській ППО.

Гуменюк додала, що, як правило, окупанти активізують ракетні атаки, коли не мають успіху на землі.