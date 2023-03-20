В Ужгороді влаштували "варениковий батл": готували для поранених захисників [ Редагувати ]
"Варениковий батл" влаштували в Ужгороді. Чотири волонтерські команди змагалися, хто найсмачніше та найшвидше ліпить улюблені українцями вареники з сиром. Мета ініціативи "Шеф Вареник" - символічна: зліпити щонайменше 2023 вареники, аби пригостити ними поранених захисників. А ще згуртувати волонтерів, адже разом - сила! Кулінарне змагання організував Рух підтримки закарпатських військових. Як все було та чи впоралися кулінарки із завданням - бачила Ірина Ковальчук.
Пухке тісто, начинка з сиру і трішечки любові - закарпатські волонтери ліпили не просто вареники, а "переможні"вареники - для поранених захисників.
Людмила, волонтерка:
Наші вареники вийшли смачними! Так як наше гасло каже - додало їм у тричі більше сил до одужання!
Для заохочення волонтери влаштували варениковий батл. Назвали змагання "Шеф-вареник". Чотири кулінарні команди змагалися на швидкість та смачність у рівних умовах!
Людмила, волонтерка:
Це зелень, для начинок. Будемо робити два види, яйця – обовʼязковий інгредієнт, олія, сіль - це ті продукти, які для конкурсу надали, мука двох видів. Ну і інше - вже наша фантазія, наше вміння, наші сили, наші руки.
У процесі - все важливо!, - кажуть учасниці. За роботою, розповідають про себе, адже за кожною волонтеркою - своя історія! Ольга ліпить і для коханого чоловіка.
Ольга, волонтерка:
Завжди чекає, і ми його тут чекаємо. З дітьми. Чекаємо на Перемогу. Віримо, що скоро повернемося додому.
Хоч інгредієнти однакові, та рецептура і техніка у команд різниться. Усі секрети успіху не розповідають!
Тетяна, волонтерка:
Беремо тісто, яке ми замісили заздалегідь, тршки постояло, розкачуємо до певної товщини, щоб не товсте і не тоненьке. І формочкою вирізаємо варенички.
Начинку з сиру - теж готують по-різному. Ліпити треба і швидко, і гарно, і щоб не розварилися!
Світлана, волонтерка:
Я ліплю так! Я зразу раз - заліпила, два, три, а тепер я ще роблю так - по черзі. Ви бачите, у всіх рука різна.
Планували зліпити символічно 2023 вареники!
Галина Ярцева, організаторка батлу:
Підтримати наших поранених, які лікуються у закладах Ужгорода. Для того, щоб зліпити 2023 переможних вареники і енергетично закріпити 2023 рік як рік Перемоги, і для того, щоб об'єднати усіх наших волонтерів в одну велику родину.
Та результат вийшов більшим - наліпили понад три тисячі вареників за дві з половиною години. Проте - не кількість тут головне!
Галина Ярцева, організаторка батлу:
Ми дуже любимо наших волонтерів. Ми розуміємо, що їм треба релакс, відпочинок, треба мати внутрішню енергію, щоб потім допомагати іншим. Тому що розряджена батарейка - вона не заряджає!
Волонтери кажуть, яка б команда з чотирьох не перемогла – головне, що коли разом - легше досягти мети. Тому готові і надалі підтримувати захисників, аби разом наблизити перемогу.
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