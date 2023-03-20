Це - не просто авто, а сучасний стоматологічний кабінет на колесах.

Безкоштовну стоматологічну допомогу жителям деокупованих та прифронтових регіонів надаватимуть одеські лікарі-волонтери. Для цього знайшли та обладнали так званий "Дентбус" - сучасний, автономний стоматологічний кабінет на колесах. Днями він вирушить у громади Херсонської області. Як саме працюватимуть бригади стоматологів, знають наші одеські кореспонденти.

Це - не просто авто, а сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Пів року тому одеські волонтери, після поїздок у деокуповані населені пункти Херсонщини, зрозуміли: місцеві позбавлені змоги звернутися до стоматолога.

Андрій Колесніченко, лікар-стоматолог:

Терапевт может заменить хирурга, как-то, уролог - окулиста приблизительно. А, вот, стоматолога вообще никак нельзя заменить. На ПГТ - 2 стоматолога, и с началом масштабной войны они уехали или клиника разбомблена.

Лікарі-волонтери порахували: на придбання готового, обладнаного автомобіля, потрібні шалені 200 тисяч євро. Та проєкт вдалося здешевити, завдяки друзям та роботі власноруч.

Лариса Коваль, співзасновниця благодійного фонду:

Наши друзья из Литвы, подарили нам эту машину. Она отвечает всем нашим требованием - по объему, вместимости и возможностям передвижения.

Андрій, волонтер-водій "Дентобуса", більшу частину робіт з обладнання виконав власними руками.

Олександр Рудь, водій:

Голі стіни, довелося її утеплити, обшити, повністю покриття на підлогу, а також допомагав меблі встановлювати. Обладнання доволі дороге, його потрібне фіксувати, щоб ніде в дорозі нічого не впало і не розбилося.

Стоматологічну установку, стерилізатор, розхідні матеріали допомогли купити дантисти-волонтери: українські та закордонні. Люди донатили на меблі, кондиціонер і устаткування.

А потужний генератор одеські медики отримали від польських колег.

Павло Соколов, співзасновник благодійного фонду:

Мы приезжаем, куда нам нужно, включаем генератор и начинаем работать. Нам была важна автономность, достаточно мощности, потому что у нас очень много силовых приборов.

Коли все обладнання встановили, машину передали групі художників, аби подбати про безпеку бригади, якій доведеться працювати у прифронтових регіонах. "Камуфляж" для "Дентобуса", говорить Таїсія, виявився непростою задачею.

Таїсія Капустарінська, художниця:

Нам пришлось залазить на гаражи, на какие-то заборы. Чтобы посмотреть со всех сторон, в осоновном сверху. Хочется сделать ее действительно невидимой.Она большая, очень большая для нас.

Команда пересувної стоматології скрадатиметься з двох лікарів та водія.

Андрій Колісніченко, лікар-стоматолог:

Мы вместо ассистента берем второго доктора, чтобы меняться, быть более эффективными. Полдня один проработал, полдня второй. Потому что медсестра не окажает помощь лечебную

Так, за день зможуть допомогти двом десяткам пацієнтів. Нині волонтери вже мають запит від кількох громад Херсонської області. Тож найближчим часом стоматологія вирушить у свій перший рейс. Лікарі-волонтери добре розуміють куди їдуть, але заради допомоги людям, що опинились у безвиході - готові ризикувати.

Андрій Колесніченко, лікар-стоматолог: