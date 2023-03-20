Поки одні ділянки готують до посівної, на інших - вже зеленіє озимий ріпак.

Друга воєнна посівна. Українські аграрії продовжують свою роботу в полях уже у 10 областях України. У пріоритеті, як завжди, зернові. Їх намагаються сіяти й в прифронтових зонах. Там працювати найскладніше.

На Запоріжжі, приміром, фермери працюють у бронежилетах та під звуки вибухів. Більше про роботу аграріїв в матеріалі Інни Гогой.

На лани Запорізької області заїжджає сільськогосподарська техніка. Місцеві аграрії готуються до посівної й починають свою битву за цьогорічний врожай. Від самого ранку на тракторі накатує кола по полю і пан Олександр. Так розпушує і готує землю під ярий ячмінь. Каже, села Запорізького району ворог обстрілює ледь не щодня, тому працювати треба уважно й обережно, а ще швидко - поки нічого не прилетіло.

Олександр, тракторист:

Дивишся і під ноги, дивишся і по боках, голова крутиться на 360 градусів. Знаходили й од касетних не зірвані були, і осколків дуже багато.

Коли гримить сильно - вдягають бронежилети. Аграрії діляться, амуніція не надто легка та зручна, але так спокійніше. Постійно стежать і за тим, аби на полі не було небезпечних сюрпризів.

Роман, агроном:

Я об'їжджаю поля, дивлюся, інколи з директором об'їжджаємо поля. Потім тільки видвигаємо техніку туди. Минулого року - це було набагато складніше тому, що було невідомо що робити, як діяти.

Поки одні ділянки готують до посівної, на інших вже зеленіє озимий ріпак. Рослину саме обробляють, аби вберегти врожай від шкідників. Директор агропідприємства Віталій розповідає: через російських окупантів, частина його полів вже другий рік простоює.

Віталій, директор агропідприємства:

Десь орієнтовно одна четверта наших полів в окупації, або там, де ми не можемо обробляти, бо там дуже побиті поля снарядами й касетними бомбами.

На доступних ділянках Віталій планує посіяти ячмінь, сочевицю та соняшник. Зізнається, зараз працювати на полі - скрутно. Паливо і добрива здорожчали, а збіжжя торік протягом року продавали майже вдвічі дешевше ніж до повномасштабної війни. Також не всі запорізькі фермери можуть отримати пільгові кредити, каже аграрій.

Віталій, директор агропідприємства:

Ми знаходимося у зоні бойових дій, активних бойових дій і сюда банки не дуже йдуть з кредитуванням.

В обладміністрації погоджуються - посівна на Запоріжжі має свої негативні нюанси. Низка полів окуповані або знаходяться у громадах, що визнані зоною бойових дій.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Тому якраз у цьому проблема: у тому, що не можна отримати кредит, але ми працюємо над цим питанням, як і держава. Остання постанова Кабміну від 13 березня вона спрощує і надає доступні кредити 5, 7, 9%, і ті, хто отримували минулого року, можуть отримати й в цьому році.

Також в обладміністрації створили робочу групу, що займатиметься питаннями аграріїв. Фермери ж кажуть: розуміють усю важливість своєї роботи. Тож будь-що намагатимуться провести посівну вчасно.М