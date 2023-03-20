Гучні звільнення і нові призначення. Цього тижня парламент займеться кадрами в Кабміні. До цього кандидатури на вхід обговорили в монобільшості. І прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував одразу три зміни. То хто вже збирає речі з міністерства? І кого посадять у звільнені крісла? Анна Каменєва розкаже.

Весняний міністропад. Кабмін вирішили перетрусити й призначити одразу двох нових урядовців. Прем'єр уже анонсував зміни. На виліт - Сергій Шкарлет, міністр освіти й науки. Зайняв він крісло три роки тому. Не без скандалів. Спочатку пів року виконував обов'язки на цій посаді, бо в парламенті забракло голосів на його призначення. Та наприкінці 2020 року - він таки став міністром, набравши мінімально 226 "за" у нардепів.

Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм громадської організації "Український центр суспільного розвитку":

Певні питання до поки що чинного міністра, звичайно, були. З точки зору організації навчального процесу, взагалі забезпечення шкіл необхідними інструментами, скажімо так, і механізмами для проведення нормального навчального процесу. У наукової спільноти освітньої спільноти час від часу виникали певні питання до міністра, але комунікація вона залишала бажати кращого.

Очільником Міносвіти пропонують призначити Оксена Лісового. Він 19 років очолює Малу академію наук. І з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем в ЗСУ, воює у складі 95-тої окремої десантно-штурмової бригади, але водночас дистанційно продовжує керувати МАН.

Олексій Біловол, політичний аналітик:

Те, що він пішов добровольцем, розумієте, це дуже символічно, адже зараз потрібно, щоб керівна ланка еліти не були відірвані від тих подій, які відбуваються на фронті.

Ще одне відомство, яке невдовзі змінить очільника - це Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Крісло під Павлом Рябікіним хиталося вже давно і неодноразово говорили про його можливе звільнення.

Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм громадської організації "Український центр суспільного розвитку":

Оскільки в нього дуже важлива галузь, яка має безпосереднє відношення і до оборони, всі очікували на більшу активність на реалізацію якихось дуже важливих проєктів, на появу нових інвестицій, зокрема і в цій галузі тільки. Нічого цього не відбулося, тому вирішили змінити міністра.

Тепер змін очікуватимуть від Олександра Камишіна. Саме йому пропонуватимуть віддати крісло міністра стратегічних промисловостей. До цього він керував "Укрзалізницею" останні півтора року.

Олексій Біловол, політичний аналітик:

Людина, яка очолювала "Укрзалізницю" у такий важкий час, у такий критичний час під час таких викликів, яких Україна не мала у своїх сучасних історіях. Це може знову-таки бути новий подих.

Звільнять і главу Мінцифри. Утім, Михайло Федоров далеко з Кабміну не піде. Його пересадять в інше крісло і розширять його повноваження. Окрім диджиталізації, він як віцепрем'єр буде займатися інноваціями, розвитком освіти, науки й технологій. Усі 3 урядовці уже написали заяви про відставку.

Цього тижня - за звільнення і призначення нових міністрів - голосуватиме парламент. За кожне рішення, нагадаю, має бути мінімум 226 "за" від нардепів.