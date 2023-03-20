"Это все неправда! Это все напоказ!": невідома жінка зіпсувала зустріч путіна з мешканцями Маріуполя (відео) [ Редагувати ]
Під час бесіди володимира путіна з мешканцями зруйнованого російськими військами Маріуполя хтось вигукнув:
Это все неправда! Это все напоказ!
Цей момент залишився на відеозаписі пресслужби Кремля, опублікованому на сайті президента рф. Ролик із зустрічі та вигуком також опублікували пропагандисти РИА Новости.
Що точно вигукнула жінка, яку у кадрі не видно, розібрати важко. Однак після крику заметушилася охорона путіна, а віце-прем'єр Марат Хуснуллін почав обертатися та показувати якісь знаки.
Президент рф володимир путін 18 березня відвідав тимчасово окупований Крим у річницю його анексії. Зокрема на кермом автомобіля він приїхав до Севастополя.
Пізніше стало відомо, що ввечері 18 березня путін здійснив "спонтанний" візит до окупованого Маріуполя. Там він оглянув низку об'єктів, зокрема, мікрорайон "Невський", який будують росіянами. Також він поспілкувався з місцевими мешканцями.
Одна з учасниць розмови, відповідаючи на запитання президента, чи подобається їм у "Невському", сказала: "Очень. Это маленький кусочек рая у нас здесь".
Мікрорайон "Невський", який відвідав Путін є фактично єдиним відбудованим у зруйнованому місті.
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