Злочинця завжди тягне на місце злочину: у Зеленського прокоментували візит путіна до Маріуполя (відео) [ Редагувати ]
Україна відреагувала на приїзд президента росії володимира путіна до зруйнованого російськими військами та окупованого Маріуполя. Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав поїздку путіна цинізмом і відсутністю каяття у скоєному.
Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття.
Президент рф володимир путін 18 березня відвідав тимчасово окупований Крим у річницю його анексії. Зокрема на кермом автомобіля він приїхав до Севастополя.
Пізніше стало відомо, що ввечері 18 березня путін здійснив візит до окупованого Маріуполя. Там він оглянув низку об'єктів, зокрема, мікрорайон "Невський", який будують росіянами. Також він поспілкувався з місцевими мешканцями.
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