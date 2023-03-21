Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі заявив, що США планують прискорити процес передачі Україні танків Abrams. І робота над цим вже ведеться. Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, в США вже працюють над тим, щоб "доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж очікувалося раніше".