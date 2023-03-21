"США хочуть передати танки Abrams в Україну швидше запланованого" - Білий дім [ Редагувати ]
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі заявив, що США планують прискорити процес передачі Україні танків Abrams. І робота над цим вже ведеться. Про це повідомляє Bloomberg.
За його словами, в США вже працюють над тим, щоб "доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж очікувалося раніше".
Ми працюємо над цим...Є деякі зміни, які можна внести в процес, щоб пришвидшити його.
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