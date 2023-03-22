Монополіст повержений: мешканці ЖК "Малинки" змусили ДТЕК підключити їхній будинок і чекають на компенсацію [ Редагувати ]
22 березня співробітники ДТЕК "Одеські електромережі" провели технічні роботи щодо підключення ЖК "Малинки" до електропостачання. Про це повідомляє кореспондент Оdesa.Online. Нагадаємо, будинок тримався на підключенні "від будівельників" роками і не мав потужностей для нормального функціонування. Незважаючи на оплачені рахунки та видані техумови, у ДТЕК роками не виконували підключення.
Справа зрушила з мертвої точки, коли юристи управляючої компанії "Коїн" і мешканці знайшли законну процедуру примусити монополіста – виявляється, якщо порушити терміни робіт після оплати рахунків більше ніж на 225 днів, то потрібно виконати роботи не тільки терміново, але ще й безкоштовно.
Такий механізм вже підтвердив державний регулятор у сфері електроенергетики НКРЕКП. "Малинки" вже подали відповідний позов до суду, вони переконані, що їхній приклад надихне десятки інших ЖК по всій країні постояти за свої права перед монополістами.
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Після виступу мешканців комплексу "Малинки", які вже кілька років чекають на офіційне підключення свого будинку до мереж, у ДТЕК виступили із заявами, що підключення гальмується лише з вини забудовника. Про це повідомляє Оdesa.Online
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