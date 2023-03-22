Сі Цзіньпін не дав путіну згоди на збільшення поставок газу з росії - Bloomberg [ Редагувати ]
У ході візиту до Москви голова КНР Сі Цзіньпін утримався від пропозиції щодо збільшення закупівель російського газу. Про це повідомляє Bloomberg.
Китайський лідер не дав ані "явної згоди", ані "натяку" на прогрес з питань будівництва та експлуатації газопроводу "Сила Сибіру-2", яким росіяни сподіваються пов'язати російські газові родовища з Сіньцзян-Уйгурським автономним районом на заході Китаю.
Співрозмовники Bloomberg у галузі вважають, що уряд Сі стурбований диверсифікацією постачання енергоносіїв, що дозволяє Китаю "не повторювати європейських помилок у надмірній залежності від росії".
Для Китаю це ринок покупця. Якщо Росія не зробить надзвичайно вигідну пропозицію, Китай може чекати скільки завгодно. Додатковий газ із Росії Китаю не потрібен, особливо після економічного спаду, спровокованого карантином.
Напередодні, 21 березня, президент росії Володимир Путін повідомив, що в ході переговорів росії та КНР було узгоджено практично всі параметри домовленості про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".
Нагадаємо, путін погодився взяти за основу мирний план Китаю щодо України.
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